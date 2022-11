Ocean Viking : la France "demande à l'Europe de se prononcer" à l'égard de l'Italie

Vendredi, le bateau ambulance de l'ONG SOS Méditerranée opérant au large de la Libye a débarqué en France des rescapés, une première. Un accueil exceptionnel, par "devoir d'humanité", selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. M. Véran a critiqué à nouveau dimanche sur BFMTV le refus de l'Italie de l'accueillir, "une décision unilatérale, inacceptable (...) inefficace et injuste de la part de l'actuel gouvernement italien, qui appelle des réponses européennes". "La première réponse était humanitaire, c'est fait" depuis l'accostage vendredi du bateau à Toulon, a-t-il poursuivi. Et "la deuxième réponse, c'est rappeler les obligations" de l'Italie, "et si elle refusait, envisager toute mesure utile". "L'heure, et nous l'avons fait, est à ce que la France demande à l'Europe de se prononcer très rapidement sur les suites à donner", a ajouté M. Véran, alors que "l'Italie se défausse de sa responsabilité sur ses voisins et ses amis français". "Il faut retrouver le sens de cette coopération européenne et aller de l'avant", a insisté le porte-parole du gouvernement. Jeudi en annonçant la décision de laisser accoster l'Ocean Viking, M. Darmanin avait indiqué qu'en guise de rétorsion, la France avait décidé de suspendre "à effet immédiat" l'accueil prévu de 3.500 migrants actuellement en Italie. Quelque 500 d'entre eux devaient arriver d'ici la fin de l'année, a précisé M. Véran. La cheffe du gouvernement italien d'extrême droite Giorgia Meloni avait, elle, dénoncé une réaction française "agressive, incompréhensible et injustifiée". (Belga)