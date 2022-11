Philippe Dehaes ne sera plus le coach d'Elise Mertens en 2023

Le Brabançon, 51 ans, qui était venu à sa rescousse à la mi-août, n'était pas présent à ses côtés la semaine dernière à Fort Worth, au Texas, à l'occasion de son triomphe en double aux WTA Finals et a confirmé dimanche à Belga qu'il ne continuera pas l'aventure avec elle. "Les deux parties ont convenu de ne pas poursuivre la collaboration", a-t-il confié, sans donner plus de détails. Elise Mertens et Philippe Dehaes avaient entamé leur collaboration au tournoi WTA Masters 1000 de Cincinnati, après que la native de Louvain se fut séparée de Simon Goffin, le frère de David, qu'elle avait engagé en décembre 2021 pour remplacer Robbe Ceyssens. Les deux avaient convenu d'une période d'essai jusqu'au lendemain de l'US Open, période qui avait ensuite été prolongée jusqu'à la fin de la saison. Aux côtés de Philippe Dehaes, Elise Mertens avait remporté le 9 octobre au WTA 250 de Monastir le septième titre WTA de sa carrière en simple et l'unique de son année 2022. (Belga)