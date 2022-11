Inquiets pour l'avenir du feuilleton "Thuis" , l'équipe a interrompu le travail lundi

En transférant l'an prochain la production de ce feuilleton à succès à une maison de production externe, la VRT veut faire des économies, selon les syndicats. Une partie de l'équipe de "Thuis" est déjà passée à l'action la semaine dernière, lors de la grève nationale. Les manifestants avaient menacé de perturber la production si la direction ne fournissait pas d'informations et de concessions. "La direction de la VRT a admis que le texte de conclusion ne contient pas de conditions d'emploi équivalentes", affirment les syndicats. Ceux-ci avertissent que les travailleurs envisagent de mener d'autres actions et qu'ils réfléchissent actuellement à la manière de procéder. Les syndicats prévoient également de se rendre au cabinet du ministre Dalle lundi 21 novembre afin de lui remettre une pétition qui compte déjà 34.000 signatures. Celle-ci veut faire part au ministre, qui prend part aux négociations, de l'inquiétude des travailleurs de la VRT et des téléspectateurs et auditeurs quant à l'avenir de cette émission, ont précisé les syndicats. (Belga)