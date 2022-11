Le secrétariat de saint Nicolas chez bpost à nouveau opérationnel

Pour pouvoir envoyer leur lettre au secrétariat de saint Nicolas, les enfants n'ont qu'une seule adresse à indiquer sur leur enveloppe : "Saint Nicolas, rue du Paradis 1, 0612 Ciel". Grâce à cela, les agents de bpost qui travailleront provisoirement pour le patron des écoliers pourront, avec l'aide des facteurs et des factrices, fournir une réponse à chaque enfant. Cependant, pour s'assurer que les enfants reçoivent un retour, bpost rappelle qu'il est indispensable que l'adresse de l'expéditeur soit clairement mentionnée au verso de l'enveloppe. Bpost souligne également que les lettres ne doivent pas être affranchies et qu'elles peuvent être déposées dans n'importe quelles boîtes aux lettres rouges. Les classes de 3e maternelles ainsi que celles de 1ère, 2e et 3e primaires peuvent également écrire à saint Nicolas et y ajouter d'éventuels bricolages réalisés en classe. Les lettres peuvent être postées jusqu'au 29 novembre et recevront une réponse aux alentours du 6 décembre. "Mais saint Nicolas répondra bien évidemment aussi aux lettres qui arriveront plus tard", assure bpost. (Belga)