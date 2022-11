Charles Michel, "choqué", exprime son soutien à la Pologne

(Belga) Le président du Conseil européen Charles Michel a exprimé mardi soir son soutien à la Pologne, où deux personnes ont été tuées à la suite d'une explosion non loin de la frontière ukrainienne. Sur Twitter, il s'est dit "choqué" par la nouvelle "d'un missile ou d'une autre munition qui a tué des gens sur le territoire polonais".

"Mes condoléances aux familles", a souligné M. Michel. "Nous sommes du côté de la Pologne. Je suis en contact avec les autorités polonaises, les membres du Conseil européen et d'autres alliés." Une explosion dans une ferme du village polonais de Przewodow, près de la frontière avec l'Ukraine, a tué deux personnes, ont confirmé les pompiers polonais. La cause n'a pas encore été clarifiée. Des rapports non confirmés suggèrent qu'il s'agirait de deux missiles russes. (Belga)