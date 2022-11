Christopher Mivis gagne 4 places lors du 5e tour mais n'est que 62e avant le dernier tour

Pour terminer dans le top 25 et décrocher la carte complète pour le DP World Tour, le Limbourgeois de 33 ans va devoir signer un solide sixième et dernier tour, mercredi. Actuellement, Mivis est déjà sûr d'obtenir une carte du Challenge Tour et de participer à un nombre limité de tournois du DP World Tour en 2023. (Belga)