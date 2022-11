Conflit israélo-palestinien - Israël fustige l'enquête américaine sur la mort de la journaliste Shireen Abu Akleh

Selon le média américain Politico, la police fédérale (FBI) enquête sur la mort de Shireen Abu Akleh lors d'une opération de l'armée israélienne le 11 mai. Une décision inhabituelle au vu des relations entre les deux pays, prise après que l'armée israélienne a refusé d'engager des poursuites contre le soldat accusé de l'avoir tuée. Le FBI a refusé de confirmer ou démentir l'existence de cette enquête, mais le ministre Benny Gantz a indiqué que l'armée n'y coopérerait pas. "La décision prise par le ministère de la Justice américain de mener une enquête sur la mort tragique de Shireen Abu Akleh est une erreur", a-t-il écrit dans un tweet. Les forces armées israéliennes ont mené une enquête "indépendante et avec professionnalisme", et en ont partagé les détails avec des responsables américains, a-t-il affirmé. Equipée d'un gilet pare-balles avec la mention "presse" et d'un casque, la journaliste vedette d'Al Jazeera avait été tuée d'une balle dans la tête alors qu'elle couvrait un raid militaire israélien dans le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. L'armée israélienne a reconnu pour la première fois en septembre qu'il y avait "une forte possibilité" que la journaliste ait été tuée par l'un de ses soldats. Le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, avait souligné à l'époque "l'importance de déterminer les responsabilités dans ce cas", pour éviter qu'un tel drame se répète. Mais, quelques jours plus tard, le Premier ministre israélien d'alors, Yaïr Lapid, s'était dit opposé à ce que le soldat accusé d'avoir tiré soit poursuivi en justice. (Belga)