Euroligue féminine - Emma Meesseman réussit ses débuts européens avec Fenerbahçe

(Belga) La joueuse de basket Emma Meesseman a brillé à l'occasion de son premier match européen sous le maillot de son nouveau club le Fenerbahçe Istanbul. La joueuse belge a inscrit 20 points (9/12) pris 7 rebonds et donné 5 assists plus un bloc et une interception en 28 minutes de jeu mardi soir lors de la victoire de la formation turque sur le parquet des Italiennes de Bologne 67-85.