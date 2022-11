G20 - Le communiqué du G20 montrera que "la plupart" des membres condamnent l'offensive russe

"Je pense que vous allez voir que la plupart des membres du G20 vont dire clairement qu'ils condamnent la guerre menée par la Russie en Ukraine, et qu'ils voient la Russie comme la cause principale des souffrances économiques et humanitaires immenses dans le monde", a-t-il indiqué à des journalistes sous couvert de l'anonymat. Le sommet du G20, qui se tient de mardi à mercredi à Bali, en Indonésie, est le plus grand rassemblement de dirigeants mondiaux depuis le début de la pandémie. Si l'Ukraine ne figure pas à l'agenda officiel du sommet, le conflit est en toile de fond de toutes les discussions. "Il y a un accord depuis hier soir (lundi) au niveau des sherpas (négociateurs NDLR) pour un communiqué. Cela doit être confirmé au niveau des chefs d'Etat", a indiqué le président du Conseil européen Charles Michel au cours d'une conférence de presse mardi. "Je suis absolument convaincu que nous devons utiliser la réunion aujourd'hui et demain pour convaincre toutes les parties d'augmenter la pression sur la Russie", a-t-il déclaré avant l'ouverture du sommet. Le communiqué va montrer que le G20 "isole vraiment la Russie", membre du groupe des plus grandes économies mondiales, a ajouté la source américaine. Le dirigeant du Kremlin Vladimir Poutine a choisi de ne pas se rendre au sommet du G20 et a dépêché à sa place son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. (Belga)