Hadja Lahbib officiellement membre du MR, à la satisfaction de la section schaerbeekoise

Désignée ministre des Affaires étrangères en juillet dernier, en remplacement de Sophie Wilmès, par le président du MR, Georges-Louis Bouchez, Hadja Lahbib avait entamé son mandat sans disposer de la carte du parti. "Le MR de Schaerbeek se réjouit de l'arrivée officielle de la ministre et Schaerbeekoise Hadja Lahbib. Son action au gouvernement fédéral comme ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes, du Commerce extérieur et des Institutions culturelles fédérales, ainsi que son parcours exceptionnel renforceront et donneront encore plus de visibilité à notre action au service de tous les Schaerbeekoises et de tous les Schaerbeekois", a commenté la section locale du MR, dans un communiqué. "Avec la ministre Hadja Lahbib, toute notre équipe, notre conseillère communale Angelina Chan et notre députée régionale Latifa Aït-Baala, et sous la présidence de Yvan de Beauffort, notre action se renforce encore davantage. Nos combats prioritaires dans les prochains mois seront sur une nouvelle méthode à adopter d'urgence par la commune de Schaerbeek en matière de mobilité et sur un retour à la rencontre des aspirations des Schaerbeekois, sur la défense de la Friche Josaphat - une des dernières friches de la Région - , sur celle des Indépendants, et sur la sécurité", ajoute la section locale. Sur l'échiquier local de la "cité des ânes", l'aile libérale s'apparente actuellement à une mozaïque entre l'aile des Libéraux schaerbeekois qui siègent dans la majorité au sein de la Liste du Bourgmestre, et, dans l'opposition, une élue MR, Angelina Chan, ainsi que Georges Verzin, tenant d'un courant libéral progressiste, en froid avec le président du MR. (Belga)