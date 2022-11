Le 1er ministre cambodgien positif au Covid après avoir été l'hôte du sommet de l'Asean

Il avait reçu le week-end dernier des dirigeants du monde entier, parmi lesquels le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida, durant le sommet de l'Asean à Phnom Penh. Le test effectué lundi soir en Indonésie s'est avéré positif, a écrit le dirigeant âgé de 70 ans sur son compte Facebook. "Je ne suis pas sûr de comment ce virus est arrivé jusqu'à moi", a-t-il expliqué, en assurant qu'il ne ressentait "aucun symptôme". Par précaution, il n'a pas assisté lundi soir à un dîner avec d'autres dirigeants, a-t-il détaillé. A cause de son test positif, il ne pourra pas rencontrer les présidents français Emmanuel Macron et chinois Xi Jinping à Bangkok, en marge du sommet de l'Apec, où il avait été invité. Hun Sen, sans masque, a été l'hôte vendredi du sommet de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean), qui s'est poursuivi durant le week-end par de nombreuses rencontres avec les partenaires principaux du bloc régional, dont les Etats-Unis, le Canada, la Corée du Sud ou l'Australie. Les dirigeants de ces pays se trouvent désormais au G20. Son retour au Cambodge est prévu mardi dans la journée. (Belga)