ATP Finals - Novak Djokovic surclasse Andrey Rublev et se qualifie pour les demi-finales

Il jouera à 35 ans sa 11e demi-finale dans ce tournoi des Maîtres où il vise une 6e victoire après 2008, 2012, 2013, 2014 et 2015. Vainqueur lundi du Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 3/N.2), le Serbe, désormais 8e à l'ATP, et 7e tête de série dans le Piémont, est assuré de terminer à l'une des deux premières places. Si ses trois adversaires peuvent aussi gagner deux matchs dans ce groupe vert, il devancera toujours Tsitsipas et Rublev. Seul le Russe Daniil Medvedev (ATP 5/N.4) pourrait éventuellement le devancer au classement de ce round robin à condition de gagner ses matchs contre Tsitsipas, mercredi soir, et Djokovic, vendredi. Mardi soir le Norvégien Ruud , 4e joueur mondial et 3e tête de série, avait assuré la première place dans le groupe rouge en battant l'Américain Taylor Fritz, 9e mondial et 8e tête de série, 6-3, 4-6 et 7-6 (8/6). Le finaliste de Roland-Garros et de l'US Open cette année rencontrera le deuxième classé du groupe vert pour une place en finale. La 2e place du groupe rouge sera attribuée au vainqueur jeudi du match entre le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 6/N.5) et l'Américain Taylor Fritz (ATP 9/N.8) qui ont tous deux battu Rafael Nadal (ATP 2/N.1) et perdu contre Ruud. (Belga)