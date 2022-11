Charles Caudrelier remporte la 12e édition de la Route du Rhum et le record de l'épreuve

Parti le mercredi 9 novembre dernier à 14h15, il a franchi la ligne d'arrivée à bord de son Ultim 32/23, un trimaran géant, Maxi-Edmond-de-Rothschild ce mercredi 16 novembre à 5h02:25 locales (10h02:25 belges). Son temps de course (officieux) est de 6 jours, 19 heures, 47 minutes et 25 secondes. Il a parcouru 4399.58 milles (8.148 km) à la vitesse moyenne de 21.63 noeuds (sur l'eau) précise l'organisation de la course. Il bat le record de l'épreuve réalisé lors de la précédente édition, en 2018, par Francis Joyon (Idec Sport) en 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes. (Belga)