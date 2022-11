Elneny, Trezeguet et Mo Salah dans la sélection de l'Egypte pour le duel contre les Belges

(Belga) Les trois stars égyptiennes Mo Salah (Liverpool), Mohamed Elneny (Arsenal) et Mahmoud Trezeguet (Trabzonspor, ex-Anderlecht et Mouscron) figurent dans la sélection de 24 joueurs du sélectionneur de l'Egypte Rui Vitoria pour le match amical contre la Belgique vendredi (16h HB) au Koweït.

Les Diables Rouges joueront face aux Pharaons leur seul match de préparation avant la Coupe du monde, qui débutera dimanche au Qatar. Les Egyptiens, finalistes de la dernière CAN en février, ne sont eux pas qualifiés pour le Mondial. "Le match face à la Belgique sera difficile, ils sont 2e au classement FIFA", a déclaré Rui Vitoria à la presse égyptienne. "Nous aurions pu opter pour un adversaire plus facile mais nous voulions un vrai challenge". Pour les Belges, ce match sera un dernier test avant l'entrée en lice au Mondial mercredi face au Canada. Il y a quatre ans, la Belgique avait déjà affronté l'Egypte avant le Mondial 2018. Les Belges s'étaient imposés 3-0 au stade Roi Baudouin grâce à des buts de Romelu Lukaku, Eden Hazard et Marouane Fellaini. Ce sera le quatrième duel entre les Diables et les Pharaons, qui ont battu les Belges deux fois, en mars 1999 (0-1) et en février 2005 (4-0). Les deux pays ne se sont jamais affrontés en match officiel. Après le match de vendredi, les Diables se rendront au Qatar. Outre le Canada, ils affronteront le Maroc le 27 novembre et la Croatie le 1er décembre. (Belga)