Invasion de Ukraine - L'Ukraine exhorte l'Occident à établir une zone d'exclusion aérienne

Selon M. Reznikov, cette mesure est nécessaire pour pouvoir abattre les missiles non contrôlés et protéger les États membres de l'Union européenne et de l'Otan. "C'est la réalité contre laquelle nous mettions en garde", a-t-il ajouté. Kiev a demandé à plusieurs reprises l'établissement d'une zone d'exclusion aérienne face aux frappes aériennes russes. L'Occident est toutefois réticent à soutenir une telle mesure car elle risquerait de mener à un conflit direct entre l'Otan et la Russie. (Belga)