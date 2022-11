L'ancien international anglais Gary Cahill raccroche ses crampons

Avec les Blues en 2012 et 2019, le désormais ancien joueur, âgé de 36 ans, a remporté deux titres de Premier League, deux FA Cups et une Ligue des Champions. "J'ai réalisé des choses dont je rêvais autrefois, créant des souvenirs incroyables", a déclaré Cahill, reprit par la BBC. "Le football est un jeu qui m'a donné tant de plaisir et de succès et, alors que je prends la décision de raccrocher les crampons, je peux honnêtement dire que j'ai donné tout ce que j'avais. Des sommets incroyables comme la victoire en Ligue des Champions et en Premier League, jusqu'au privilège d'être capitaine de mon pays et de Chelsea dans une équipe qui gagne la FA Cup, resteront en moi pour toujours." Arrivé à Crystal Palace à l'été 2019, il avait rejoint deux ans plus tard Bournemouth qui n'avait pas renouvelé son contrat cet été. Avant de briller avec Chelsea, où il côtoya les Diables Rouges Thibaut Courtois, Eden Hazard et Michy Batshuayi , Cahill a joué à Aston Villa, Burnley, Sheffield United et Bolton. Il a disputé la Coupe du monde en 2014 et 2018 et l'Euro en 2016. (Belga)