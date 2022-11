Mondial 2022 - Le destin de Trossard reste entre les mains de Martinez: "Je peux jouer en faux neuf"

L'ailier est confiant en sa forme actuelle. "J'ai marqué contre Liverpool et City et ce sont les meilleurs clubs d'Europe après tout. J'ai l'impression que mon statut au sein de l'équipe nationale a changé grâce à ma bonne forme en Premier League. Jusqu'à présent, la saison s'est très bien déroulée. Ces dernières saisons, j'ai fait beaucoup de progrès." Mais son destin n'est pas entre ses mains. Tout dépendra de ce que le sélectionneur national Roberto Martinez a l'intention de faire avec son capitaine, Eden Hazard. En perte de vitesse au Real Madrid depuis plusieurs saisons, la présence du numéro 10 dans le onze de départ est remise en question. Il pourrait également être intégré progressivement, avec l'espoir d'une montée en puissance au cours d'un calendrier chargé, avec un match tous les quatre jours. Alternativement, Trossard pourrait remplacer Romelu Lukaku, qui est toujours sur la touche à cause d'une blessure. Leandro Trossard est à l'aise dans un système avec un faux numéro neuf. "Je peux tout à fait jouer dans un système avec un faux neuf. Au cours des derniers matchs, nous avons également joué comme ça à Brighton et cela me convenait. Cependant, je ne sais pas si l'entraîneur national me considère comme une alternative à ce poste. Je ne sais pas non plus comment l'entraîneur voudra jouer contre l'Égypte vendredi. Il aura déjà quelque chose en tête, et la Coupe du monde approche", a conclu Trossard. (Belga)