Premier League - La fédération anglaise accuse Toney d'avoir enfreint les règles en matière de jeu d'argent

Le journal anglais Daily Mail a rapporté plus tôt ce mois-ci qu'une enquête sur Toney était en cours depuis sept mois. L'attaquant était soupçonné d'avoir parié de l'argent sur une période débutant avant son arrivée à Brentford. Il était précisé qu'Ivan Toney n'aurait cependant pas parié sur ses propres matchs. Brentford a annoncé avoir été informé que le joueur, arrivé au club en 2020, était accusé d'avoir enfreint la règle E8 de la FA. "Le club est en discussion avec Ivan et son représentant légal à ce sujet, et ces discussions resteront privées. Nous ne ferons pas plus de commentaires jusqu'à ce que l'affaire soit conclue", a ainsi complété le club. (Belga)