mardi à 22h50.

Six Jours de Gand - Lindsay De Vylder et Robbe Ghys en tête à l'interruption de la première soirée

Les deux Belges ont 48 points. Avec le même nombre de points, Fabio Van Den Bossche et le Néerlandais Yoeri Havik sont en deuxième position. Jules Hesters et l'Allemand Tim Torn Teutenberg suivent en troisième position avec 26 points. Iljo Keisse et Jasper De Buyst (14 points) et les Allemands Roger Kluge et Theo Reinhardt (6) sont toujours dans le même tour. (Belga)