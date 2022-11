Birmanie: la junte libère 700 prisonniers, dont quatre étrangers

L'ancienne ambassadrice britannique Vicky Bowman, le conseiller économique australien Sean Turnell et le journaliste japonais Toru Kubota "seront libérés pour marquer la fête nationale", a déclaré à l'AFP un officier supérieur. Vicky Bowman, en poste entre 2002 et 2006, et son mari, l'artiste birman Htein Lin, ancien prisonnier politique, tous deux arrêtés en août pour avoir enfreint les lois d'immigration, avaient été condamnés à un an de prison. Comme son épouse, Htein Lin a été libéré, a appris l'AFP. M. Turnell, professeur d'économie australien, travaillait en tant que conseiller d'Aung San Suu Kyi lorsqu'il a été arrêté quelques jours après le coup d'État militaire, en février 2021. Il a été condamné en septembre à trois ans de prison pour violation de la loi sur les secrets officiels. Toru Kubota, 26 ans, arrêté en juillet en marge d'une manifestation anti-junte à Rangoun, avait été condamné à dix ans d'emprisonnement. Le quatrième étranger est un Birman détenant un passeport américain, selon une source officielle. Des familles se sont réunies devant la prison d'Insein à Rangoun, avant l'annonce attendue de la libération de prisonniers, a décrit un journaliste de l'AFP présent sur place. (Belga)