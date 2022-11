Coupe du monde de cyclocross - Wout van Aert de retour dans les labourés le 4 décembre à Anvers

L'Anversois, qui avait disputé sa dernière course sur route le 25 septembre aux Mondiaux de Wollongong, disputera sept cyclocross en 2022. Après Anvers, le triple champion du monde de cyclocross sera au départ le 11 décembre à Dublin (Coupe du monde), le 23 décembre à Mol (Exact Cross), le 26 décembre à Gavere (Coupe du monde), le 27 décembre à Heusden-Zolder (Superprestige), le 28 à Diegem (Superprestige) et le 30 à Loenhout (Exact Cross). Le calendrier de van Aert pour 2023 n'est pas encore connu. Pour rappel, les championnats de Belgique auront lieu le 15 janvier à Lokeren et les Mondiaux le 5 février à Hoogerheide. L'Euro a eu lieu le 6 novembre dernier à Namur, où la victoire est revenue à Michael Vanthourenhout. (Belga)