L'arboretum de Kalmthout remporte un prix de la British Royal Horticultural Society

(Belga) L'arboretum de Kalmthout, situé en province d'Anvers, a été nommé gagnant pour la deuxième année consécutive dans la catégorie étrangère du titre de "Partner Garden of the Year" de la British Royal Horticultural Society (RHS). L'arboretum est décrit par cette organisation comme 'l'une des plus prestigieuses collections botaniques du monde et l'un des plus beaux jardins d'Europe".

La RHS est l'une des organisations les plus influentes du Royaume-Uni dans le domaine des jardins et de l'horticulture. Depuis plus de vingt ans, l'arboretum de Kalmthout est un "Partner Garden" de la RHS, le seul dans le Benelux. Comme plus de 200 autres jardins, il peut donc participer au concours désignant les plus beaux jardins botaniques. L'arboretum avait remporté l'année dernière le prix "Overseas Partner Garden" de la RHS attribué au plus beau jardin en dehors de la Grande-Bretagne. C'est le public qui a désigné le gagnant. "Nous sommes ravis d'entendre que nos visiteurs retirent tant d'énergie positive de leur promenade, qu'ils viennent seuls, avec des amis ou en famille", se félicite Abraham Rammeloo, directeur-conservateur de l'arboretum de Kalmthout. "Il s'agit donc d'une véritable reconnaissance publique, c'est pourquoi elle a encore plus de valeur", poursuit-il. Avec plus de 71 000 visiteurs accueillis depuis le début de l'année, l'arboretum affirme se diriger vers un record d'affluence en 2022. Ce jardin de 13,5 hectares contient plus de 11 000 espèces végétales provenant du monde entier. (Belga)