Mondial 2022 - Le Portugal a battu le Nigeria 4-0 sans Ronaldo

La semaine dernière, Ronaldio a donné une interview controversée dans laquelle il a émis des critiques sévères à l'égard de son club, Manchester United. Ironie du sort, deux Mancunians ont permis aux Portugais de prendre l'avance: Diogo Dalot à la passe et Bruno Fernandes à la conclusion (9e, 1-0). Peu après, le milieu des Red Devils a inscrit son onzième but pour la Seleçao sur penalty (29e, 2-0). A la pause, Fernando Santos a effectué quatre changements sortant notamment Fernandes pour le vétéran Pepe, 39 ans, qui a été fortement applaudi par les spectateurs. S'il a conservé la maîtrise du ballon, le Portugal a été moins percutant mais a alourdi le score par Gonçalo Ramos (82e, 3-0). Buteur pour sa première apparition, l'attaquant de Benfica a ensuite servi Joao Mario sur le quatrième goal (84e, 4-0). Le Portugal a été versé dans le Groupe H avec le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud. (Belga)