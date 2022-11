Nouveau gros déficit commercial en octobre au Japon

La balance commerciale du pays a été négative le mois dernier à hauteur de 2.162,2 milliards de yens (14,9 milliards d'euros), selon des données publiées jeudi par le ministère nippon des finances. Le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg s'attendait à un déficit moins important de l'ordre de 1.620 milliards de yens. En octobre, les importations japonaises ont bondi de 53,5% sur un an à 11.163,8 milliards de yens, bien plus que les exportations (+25,3% à 9.001,5 milliards de yens). Les importations japonaises de pétrole ont grimpé en valeur de 97,1% le mois dernier sur un an, celles de gaz naturel liquéfié (GNL) de 150,9% et celles de charbon de 154%. Les prix mondiaux de l'énergie ont explosé après le début de la guerre en Ukraine, tandis que le yen a chuté à partir de mars par rapport au dollar, sur fond de politiques monétaires radicalement différentes entre le Japon et les Etats-Unis. Le déficit commercial nippon a plombé le PIB national au troisième trimestre, qui s'est replié de 0,3% par rapport au trimestre précédent, selon des chiffres préliminaires publiés mardi. Avec la récente remontée du yen et la tendance à la baisse des prix mondiaux de l'énergie, le déficit commercial japonais "devrait se réduire" dans le courant du quatrième trimestre, indique une note de Capital Economics publiée jeudi. Mais les perspectives pour le commerce extérieur japonais à plus long terme restent moroses, car les exportations du pays devraient accuser le coup du ralentissement économique mondial au premier semestre 2023, a prévenu Capital Economics. (Belga)