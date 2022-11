Prison à vie pour un Américain qui avait foncé en voiture sur une foule avant Noël 2021

Darrell Brooks, 40 ans, avait été reconnu coupable en octobre par un jury populaire d'homicides volontaires, mise en danger de la vie d'autrui et délit de fuite, entre autres. Pour ses crimes, la juge Jennifer Dorow a prononcé la sentence la plus lourde à l'issue de deux jours d'audience éprouvants dans un tribunal de Waukesha, dans le nord des Etats-Unis. La veille, ses victimes avaient défilé à la barre pour raconter le traumatisme et la souffrance infligés par celui qu'ils ont qualifié de "démon". Ses proches avaient ensuite pris la parole en sa faveur. Évoquant les problèmes psychiatriques de son fils, sa mère avait estimé qu'il serait plus adapté de l'interner dans une institution médicale. Lui même s'est dit "désolé" mercredi dans une longue tirade décousue, et a assuré avoir du mal à comprendre le "pourquoi" de ses actes. Mais, comme il l'avait fait à de multiples reprises lors de son procès, il a interrompu la juge, refusé de se taire ou de s'assoir, si bien qu'il a été transporté dans une pièce adjacente pour la fin de l'audience. "Vous avez peut-être des problèmes mentaux, des troubles bipolaires ou des traumatismes remontant à l'enfance, mais ce n'est pas la raison de vos actes le 21 novembre 2021", a commenté la magistrate. Ce jour-là, Darrell Brooks avait projeté son véhicule sur la foule à Waukesha, dans le Wisconsin, où se tenait une parade de Noël, peu après avoir été impliqué dans une dispute conjugale. Dans sa course folle, il avait tué six personnes, dont un enfant, et fait des dizaines de blessés. (Belga)