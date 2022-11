(Belga) Le tandem belgo-néerlandais formé par Tuur Dens et Jan-Willem van Schip a encore établi un nouveau record de piste dans le 500 mètres au 't Kuipke, mercredi soir. La veille, les deux coureurs avaient déjà battu le record détenu par Moreno De Pauw et Kenny De Ketele depuis le 16 novembre 2017.

Six Jours de Gand - Encore un nouveau record de piste pour Tuur Dens et Jan Willem van Schip

Ils ont parcouru les 500 mètres en un temps de 26.464, battant ainsi leur propre record de 26.496 établi la veille, lors de la soirée d'ouverture de la 81e édition des Six Jours de Gand. Plus tôt dans la soirée, Lindsay De Vylder et Robbe Ghys ont établi un nouveau record de piste dans les 166,66 mètres, avec un temps de 8.406. (Belga)