(Belga) Un record de la piste a été battu jeudi lors des 81e Six Jours de Gand. Lindsay De Vylder et Robbe Ghys ont amélioré leur propre record de piste sur 166,66 mètres, le portant à 8.332

Six Jours de Gand - Lindsay De Vylder et Robbe Ghys améliorent leur propre record de la piste

Marcredi, De Vylder et Ghys ont réalisé un temps de 8.406 améliorant le précédent record (8.433) détenu par Moreno De Pauw et Kenny De Ketele depuis le 17 novembre 2017. Jeudi, lors de la troisième soirée, De Vylder et Ghys ont fait encore mieux en effectuant le tour de piste en 8.332. (Belga)