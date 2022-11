Asie-Pacifique: début du sommet de l'Apec

Il s'agit de la première rencontre en face-à-face depuis 2018, pour les dirigeants des 21 États membres qui doivent échanger jusqu'à samedi. Leur programme est dominé par les conséquences économiques du conflit en Ukraine, que déplorent les pays du Sud sans condamner l'invasion russe, et des questions de stabilité régionale, entre Corée du Nord et disputes récurrentes en mers de Chine méridionale et orientale. A Bangkok où il poursuit son marathon diplomatique entamé au G20, Xi Jinping occupe le devant de la scène, en l'absence de son homologue américain Joe Biden, retenu à Washington pour le mariage de sa petite-fille, et représenté par la vice-présidente Kamala Harris. Le président français Emmanuel Macron et le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane sont les invités du sommet. Au moment d'ouvrir les dialogues, le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-O-Cha a évoqué le climat: "Nous devons coopérer pour réduire les effets (du changement climatique, NDLR) et protéger notre monde. Nous ne pouvons pas vivre comme nous vivions dans le passé", a-t-il déclaré. (Belga)