Cristiano Ronaldo a refusé un contrat de 350 millions d'euros en Arabie saoudite

"Ça a été très difficile à refuser mais d'un autre côté, j'étais très heureux ici à Manchester et je pensais encore pouvoir marquer de nombreux buts", a confié Ronaldo. "Ce qui est apparu dans la presse, le fait que personne ne voudrait de moi, c'est complètement faux. Ils ne cessent de répéter que personne ne voudrait de Cristiano. Qui ne voudrait pas d'un joueur qui a marqué 32 buts l'année dernière ?" 'CR7' est actuellement au Qatar avec la sélection portugaise pour se préparer pour sa cinquième Coupe du monde. '"Je me sens très bien et je suis convaincu que je vais faire une très bonne Coupe du monde. Je suis prêt que ce soit physiquement ou mentalement." S'il disputera probablement son dernier Mondial au Qatar, le joueur portugais n'est pas prêt à raccrocher les crampons. "Je veux encore jouer deux ou trois ans. Je veux arrêter à mes 40 ans. Cela me semble être un bon âge mais je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve." (Belga)