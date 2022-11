La Ligue royale belge pour la Protection des Oiseaux s'installe à Namur

La nouvelle infrastructure doit permettre de répondre à une demande croissante sur le territoire wallon. "Une grande partie de nos activités d'information, de sensibilisation et de militance se déroule en Wallonie", a expliqué à ce sujet la LRBPO. "Plus de 75% de nos membres y habitent. C'est pourquoi il est dès lors apparu essentiel pour le conseil d'administration de notre association d'accentuer notre présence physique sur la région wallonne, à côté de notre centre éducatif Jalna à Marche." Une partie de l'équipe de la ligue va désormais travailler depuis Namur, l'autre restant active à Bruxelles. Le focus restera mis sur les actions de militance contre toutes les agressions auxquelles font face les oiseaux et la faune sauvage. L'objectif de la LRBPO en s'implantant à Namur est aussi de se rapprocher de ses partenaires comme Les Cercles des Naturalistes de Belgique et Ardenne&Gaume. L'ouverture du centre d'information et de la boutique nature auprès des nouveaux bureaux doit permettre à l'association de proposer une offre complète sur le territoire wallon. Dans un premier temps, ils seront accessibles du lundi au vendredi. Une ouverture le samedi est également annoncée à l'avenir, quand les équipes auront été renforcées. (Belga)