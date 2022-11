L'application itsme plus accessible aux malvoyants

Cette fonctionnalité, qui décrit à voix haute ce qui est affiché à l'écran et permet donc de se passer de la lecture, n'était précédemment pas compatible avec le haut niveau de sécurité du clavier numérique de itsme. Toutefois, seuls les utilisateurs d'Apple (système iOs) pourront, dans un premier temps, en bénéficier. Le système Android ne présente pas les même garanties de sécurité, selon les développeurs de l'application. Le Centre pour l'égalité des chances Unia et les deux bureaux de consultance externes Eleven Ways et Anysurfer, tous deux spécialisés dans l'accessibilité numérique, ont participé dans le développement de la nouvelle application pour aveugles et malvoyants. Un groupe d'utilisateurs malvoyants a été le premier à tester la solution et il s'est déclaré satisfait du résultat. "itsme®, qui est actuellement (avec la carte d'identité électronique) le seul partenaire accrédité par le gouvernement à garantir le niveau de sécurité le plus élevé, entend souligner ainsi sa responsabilité sociétale dans notre monde numérique qui évolue de jour en jour plus rapidement", soulignent les développeurs de l'application. (Belga)