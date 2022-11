Missile nord-coréen: Japon et Etats-Unis ont effectué des manoeuvres militaires conjointes

Le missile lancé vendredi matin par Pyongyang est vraisemblablement tombé dans la Zone économique exclusive (ZEE) du Japon, au large de l'île septentrionale d'Hokkaido, avait déclaré le Premier ministre japonais Fumio Kishida, dénonçant un tir "absolument inacceptable". Les manoeuvres militaires du Japon et des Etats-Unis ont eu lieu à la suite du tir nord-coréen "dans un contexte sécuritaire de plus en plus difficile autour du Japon", a affirmé le ministère de la Défense dans un communiqué. Elles "réaffirment la ferme volonté du Japon et des États-Unis de répondre à toute situation (...) et renforcent encore les capacités de dissuasion et de réponse de l'alliance nippo-américaine", a-t-il ajouté. (Belga)