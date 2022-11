(Belga) Lindsay De Vylder et Robbe Ghys restent en tête jeudi au terme de la troisième soirée de la 81e édition des Six Jours de Gand qui a débuté mardi au 't Kuipke. Le duo belge a totalisé 190 points et se rapproche donc d'un tour bonus.

Six Jours de Gand - Lindsay De Vylder et Robbe Ghys également en tête au terme de la troisième soirée

Suivent le binôme belgo-néerlandais formé par Fabio Van Den Bossche et Yoeri Havik (173 points), le Belge Jules Hesters avec l'Allemand Tim Torn Teutenberg (144 points) et les Belges Iljo Keisse et Jasper De Buyst (100 points). Les Britanniques Ethan Hayter et Fred Wright sont à trois tours avec 106 points. Le reste du peloton suit sur quatre tours ou plus. (Belga)