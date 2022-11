Tyrrell Hatton et Matt Fitzpatrick toujours en tête du DP World Tour Championship

(Belga) Les Anglais Tyrrell Hatton et Matt Fitzpatrick se partagent toujours la tête du DP World Tour Championship de golf, la finale du circuit européen dotée de 10 000 000 dollars, après le 2e tour vendredi sur le parcours du Jumeirah Earth Course à Dubaï.

Après un premier tour en 65 coups jeudi, Hatton et Fitzpatrick ont tous les deux rendu une carte de 67 coups vendredi. Hatton a signé huit birdies et trois bogeys tandis que Fitzpatrick a réalisé six birdies et un bogey. Avec un total de 132 coups, le duo compte trois coups d'avance sur l'Espagnol Adri Arnaus et le Suédois Alex Noren. Le Nord-Irlandais Rory McIlroy, N.1 mondial, est lui remonté à la 11e place après un deuxième tour en 68 coups. (Belga)