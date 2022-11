Un après-midi pluvieux et nuageux pour conclure la semaine

(Belga) Vendredi après­-midi, le ciel sera encore très nuageux avec, principalement sur le nord, des périodes de pluie continues et quelques averses plus espacées sur le sud, prévoit l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée. Sur les autres régions, le temps restera souvent sec avec le développement d'éclaircies sur le sud­-ouest. Les maxima atteindront six degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 ou 11 degrés ailleurs. Le vent sera souvent modéré.