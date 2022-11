Des associations de patients lancent une campagne pour le "passe-toilette"

Plus de 30.000 Belges souffrent aujourd'hui de ce type de maladie (Crohn, rectocolite ulcéro-hémorragique) entraînant souvent des symptômes tels que des diarrhées, des douleurs abdominales et une perte de poids. C'est pour eux qu'a été créé le passe-toilette il y a quelques années. Ce laissez-passer certifié médicalement permet aux patients d'utiliser gratuitement les toilettes où qu'ils se trouvent - dans un magasin, un établissement de restauration ou tout autre lieu librement accessible. Mais ce passe reste méconnu. Pour remédier à cette situation, les associations de patients lancent ce week-end une campagne de sensibilisation soutenue par la société biopharmaceutique Takeda et par des organisations professionnelles telles que Comeos, UCM, Horeca Vlaanderen et Unizo qui se sont engagées à sensibiliser leurs membres au sujet de ce passe. "Pour des milliers de patients belges, le passe-toilette est tout sauf un luxe superflu, mais bien un outil indispensable pour soutenir leur bien-être médical, mental et social au quotidien", a commenté Katleen Franc de Crohn RCUH asbl. (Belga)