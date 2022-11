Fortes pluies et éboulements: au moins 20 morts dans l'Est de la RDC

(Belga) Au moins vingt personnes sont mortes ces deux derniers jours dans des éboulements et inondations causés par de fortes pluies dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), a-t-on appris samedi de sources administrative et policière.