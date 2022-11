Conflit israélo-palestinien - Le Forum des organisations juives demande au Parlement de retirer l'exposition sur Israël

Le FJO estime que "l'exposition ne sert apparemment qu'un seul but : diaboliser l'État d'Israël et ses habitants". "Il n'y a aucune mention du fait que les parents palestiniens élèvent souvent leurs enfants dans la haine aveugle d'Israël et des Juifs et les tuent même comme kamikazes", souligne l'organisation. "Des milliers d'enfants palestiniens sont traités avec soin chaque jour dans les hôpitaux israéliens. Mais, bien sûr, l'armée ne peut pas rester à l'écart lorsque des Palestiniens mineurs se livrent à une violence excessive ou même deviennent membres de commandos suicides", ajoute le FJO. "C'est l'absence de toute mise en contexte qui rend inacceptable la diffusion de cette exposition dans les espaces publics de la Chambre." Le FJO souligne que des expositions quasi identiques, en Espagne et en Allemagne notamment, ont été arrêtées prématurément à la suite de protestations. (Belga)