COP27 - Appel inédit à se réformer de la COP27 aux banques multilatérales de développement

Dans sa décision finale approuvée dans la nuit de samedi à dimanche, la COP27 appelle les banques multilatérales de développement, les institutions financières internationales et leurs actionnaires "à revoir leurs pratiques et priorités", à mobiliser du financement climat et à "définir une nouvelle vision" à même de répondre à l'urgence climatique mondiale. Elles sont également invitées à tripler leur déploiement de financement climat d'ici 2025. L'appel est encore lancé aux banques multilatérales de développement de contribuer à une augmentation significative de l'ambition climatique. La décision de la COP souligne par ailleurs que 4.000 milliards de dollars devront être investis par an dans les énergies renouvelables jusqu'en 2030 pour pouvoir atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050 et que des montants annuels encore supérieurs seront nécessaires pour la transition vers une économie bas carbone. Fournir un tel financement "va requérir une transformation du système financier, de ses structures et processus, impliquant les gouvernements, les banques centrales, les banques commerciales, les investisseurs institutionnels et d'autres acteurs financiers", prévient le texte adopté. (Belga)