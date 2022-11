COP27 - La COP27 réaffirme l'objectif d'1,5°C, demande réduction rapide et profonde des émissions

Le texte adopté souligne en outre le besoin urgent "de réductions immédiates, profondes, rapides et durables" des émissions mondiales de gaz à effet de serre et salue les derniers rapports du Giec, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui mettent en évidence le fait que chaque fraction de degré augmente les effets délétères des changements climatiques. Le leader de la délégation européenne, Frans Timmermans, a toutefois regretté en séance plénière le manque d'ambition affiché par de nombreux pays à Charm el-Cheikh. "Trop de parties ne sont pas prêtes à faire des efforts accrus, certains pays ont même voulu revenir en arrière par rapport au pacte de Glasgow", adopté l'an dernier à la COP26 et dont l'objectif principal était de "garder en vie" l'objectif d'1,5°C, a déploré le vice-président de la Commission européenne. Pour avoir une chance de contenir le réchauffement à 1,5°C, la communauté internationale va devoir réduire les émissions de gaz à effet de serre de 43% en 2030 par rapport à 2019. Et ce, alors que les émissions mondiales continuent à augmenter. (Belga)