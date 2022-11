Malgré des résultats d'analyses rassurants, la piscine de Rixensart ne rouvrira que mardi

La piscine de Rixensart a été fermée au public, dès vendredi soir, en raison d'une suspicion d'intoxication de huit enfants. La réouverture du site était programmée lundi, mais elle sera vraisemblablement reportée d'un jour. "Comme nous le pressentions dès samedi matin, les analyses de l'eau et de l'air n'ont rien révélé de particulier. Nous attendons cependant encore quelques résultats. Ne souhaitant prendre le moindre risque, nous préférons retarder encore un peu la réouverture", explique la première échevine rixensartoise Sylvie Van den Eynde Cayphas. Les services de secours se sont déployés, vendredi soir, peu après 21h00, sur le site de la piscine du complexe sportif de Rixensart, le long de l'avenue de Clermont-Tonnerre, où plusieurs enfants avaient été victimes de malaises. Quatre enfants ont été pris en charge par les ambulanciers. Deux ont été conduits à la clinique Saint-Pierre à Ottignies, un à l'hôpital de Braine-l'Alleud et le dernier à l'hôpital Delta à Bruxelles, où ils ont passé quelques heures. Les quatre autres sont directement rentrés chez eux avec leurs parents. Dès vendredi soir, une équipe de la société Veolia, chargée de la maintenance de la piscine, a été dépêchée sur les lieux pour mesurer divers paramètres de l'eau et de l'air ambiant. D'autres analyses ont été effectuées samedi et dimanche. (Belga)