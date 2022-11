Mondial 2022 - Rise for Climate qualifie la coupe du monde au Qatar d'"aberration"

"Nous aimons l'esprit sportif", a déclaré Kim Lê Quang de Rise for Climate. "Vous pouvez aimer le football, mais pas comme ça, pas avec ce niveau d'indécence. Des esclaves mourant dans des conditions on ne peut plus opaques, des stades climatisés, des centaines de milliers de personnes faisant des allers-retours en avion. En temps de crise mondiale qui nous touche tous plus ou moins, on ne peut pas le permettre. Cet été, nous avons tous, de près ou de loin, ressenti la crise climatique : méga incendies, méga inondations, méga sécheresses, crise énergétique. S'il n'y a pas de réponses maintenant, ce sera quand ?" Le député bruxellois Ecolo Thomas Naessens a proposé une "Coupe du monde alternative" avec un calendrier d'activités qui se déroulent en même temps que les matchs de la Coupe du monde. "Il s'agit toujours de compétitions et d'événements locaux, d'activités qui correspondent à ce que toute compétition sportive devrait produire : convivialité, passion et tolérance. Mais qui ont souvent aussi à voir avec la transition climatique, à Bruxelles et au-delà." Dans la soirée aura lieu, toujours à Schuman, la dernière des "nuits du climat", organisée par le collectif Pakman, à l'occasion de la COP27. Pendant neuf soirées, des scientifiques des grandes universités francophones du pays (ULB, UCLouvain, ULiège, UMons et Université Saint-Louis), ainsi que des représentants de la société civile et des citoyens, ont débattu des grands enjeux liés au changement climatique. (Belga)