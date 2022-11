Ward Lemmelijn le plus rapide en salle et sur l'eau lors des tests nationaux

Le Tirlemontois de 25 ans a non seulement reconduit une nouvelle fois son titre de champion de Belgique d'aviron en salle, samedi à Deurne, avant de remporter dimanche la tête de rivière, à Viersel sur le canal de la Nèthe. Le champion du monde et d'Europe d'aviron indoor, en 5:42.50, soit 8/10 de seconde au-dessus de son record de Belgique (5:41.70), a devancé samedi le Brugeois Tristan Vandenbussche (5:52.90), sacré chez les espoirs. Ont suivi le Liégeois Gaston Mercier (5:55.00) et le Gantois Tim Brys (6:06.90), deux de ses équipiers dans le quatre de couple qui ambitionne une qualification pour les JO de Paris. Dimanche, Lemmelijn a démontré ses progrès sur l'eau en doublant avec un succès lors de la tête de rivière de 6 km sur le canal de la Nèthe. Il y a devancé, en 23:14.87, Tim Brys (23:20.54) et le jeune Gantois Boris Taeldeman (23:25.54). (Belga)