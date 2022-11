208 agressions de policiers sur 105.000 interventions sur la zone Bruxelles-Ixelles

Interrogé par David Weytsman (MR) sur les mesures prises en matière de protection des policiers, dans le contexte du décès d'un agent de police il y a une dizaine de jours, à Schaerbeek, le bourgmestre a précisé que l'on avait relevé 61 coups et blessures volontaires, 12 rébellions, 28 rébellions armées et 107 non armées. L'ensemble des agressions a donné lieu à 124 incapacités de travail. "Je suis très fier, en tant que bourgmestre de la Ville de Bruxelles, du corps de police qui rend un service compliqué face à des situations de plus en plus complexes", a commenté le bourgmestre à cette occasion. (Belga)