Challenger de Valence : Kimmer Coppejans éliminé au premier tour par Nuno Borges

(Belga) Le parcours de Kimmer Coppejans au tournoi de tennis Challenger de Valence n'aura duré qu'une seule rencontre. Le N.3 belge, classé 199e mondial, a été éliminé dès le premier tour de cette épreuve jouée en plein air sur terre battue qui offre une dotation de 67 960 euros. Le Limbourgeois, né à Ostende il y a 28 ans, a été battu en deux manches par Nuno Borges, 91e à l'ATP et 3e tête de série en Espagne, 6-3 et 6-2 après 1h13 de jeu.

La pluie a interrompu cette rencontre inédite après 47 minutes alors que le marquoir indiquait 6-3 et 1-0. Le Portugais sera opposé au 2e tour au vainqueur du match entre le qualifié espagnol Alvaro Lopez San Martin (ATP 401) et l'Italien Andrea Pellegrino (ATP 185). Il n'y a pas d'autre joueur belge présent à Valence. Depuis sa victoire début septembre au Challenger de Toulouse, Coppejans n'a franchi deux tours qu'à Séville et un tour à Séoul et Busan. Il a été battu d'entrée à Sibiu et Gwangju, tous des tournois du circuit Challenger. (Belga)