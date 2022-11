Etats-Unis: une voiture fonce sur un magasin Apple, faisant un mort et 16 blessés

"Un SUV de couleur foncée s'est élancé à une vitesse non déterminée sur la vitrine et a blessé de nombreuses personnes", a indiqué le procureur du comté de Plymouth, Tim Cruz, lors d'une conférence de presse quelques heures après l'incident. "L'enquête est ouverte et en cours", a-t-il ajouté, les autorités n'ayant pas encore déterminé si l'acte était intentionnel ou non. Le véhicule a foncé sur le magasin, "blessant et prenant au piège plusieurs personnes à l'intérieur", avaient indiqué les pompiers sur Twitter. Des images diffusées sur une chaîne locale d'ABC montraient un trou béant dans la vitrine de la boutique et des personnes évacuées du lieu sur des civières. Les blessés ont été transportés dans un hôpital situé à environ 5 km du magasin, a dit à l'AFP une porte-parole de l'hôpital. Apple n'avait pas donné suite dans l'immédiat aux sollicitations de l'AFP. (Belga)