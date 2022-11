Geraerts, Hoefkens et Vrancken sont les trois finalistes du Trophée Raymond Goethals

Vrancken, 43 ans, qui dirigeait le KV Malines la saison passée, a réussi des débuts en fanfare à Genk, impressionnant leader du championnat avec 15 victoires, 1 partage et 1 seule défaite. Les Limbourgeois comptent 10 points d'avance sur leur plus proche poursuivant, l'Union, où, pour sa première expérience en tant qu'entraîneur principal, Geraerts, 40 ans, a parfaitement négocié la succession de Felice Mazzu, avec aussi une qualification en huitièmes de finale de l'Europa League à son actif. Hoefkens, 44 ans, connait également sa première expérience comme T1. Quatrièmes en championnat, les Brugeois ont réussi à s'extraire de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Julien Duranville (Anderlecht), Bilal El Khannous (Racing Genk), Senne Lammens (Club Brugge) et Arthur Vermeeren (Antwerp) sont les candidats au Prix Dominique D'Onofrio du meilleur débutant en Jupiler Pro League. Le Trophée Raymond Goethals est réservé aux entraîneurs belges ou ayant la double nationalité, travaillant en Belgique ou à l'étranger, dans un club ou en tant que sélectionneur national. Le jury est composé d'anciens sélectionneurs des Diables Rouges, d'ex-lauréats du Trophée Raymond Goethals attribué depuis 2011, d'arbitres et de membres de l'organisation du trophée. Raymond Goethals, décédé le 6 décembre 2004, est considéré comme le meilleur entraîneur belge de l'histoire. Il a notamment remporté la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille en 1993 et la Coupe des vainqueurs de coupe avec Anderlecht en 1978. Le Prix Dominique D'Onofrio, attribué en hommage à l'ancien entraîneur du Standard décédé en 2016, est remis depuis 2019. Les vainqueurs, qui succèderont à Mazzu et Hugo Siquet, seront annoncés le 27 mars 2023 lors d'une cérémonie organisée à Grimbergen. (Belga)