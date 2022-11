La Pro League appelle les clubs à porter un brassard arc-en-ciel ce week-end

"Notre football est destiné à tous, indépendamment de l'orientation sexuelle, de l'identité sexuelle ou de l'origine ethnique. Sur un terrain de foot, toutes les barrières sociales tombent. Contrairement à la FIFA, nous voulons porter ce message ensemble avec nos clubs", défend le communiqué de la Pro League publié lundi. "Par conséquent, nous demandons aux capitaines de la Challenger Pro League de porter le brassard arc-en-ciel le week-end prochain, lors de la 15e journée de championnat". Et le communiqué de reprendre les différents combats de l'organisation. "Tout au long de la saison, la Pro League prend plusieurs initiatives et organise plusieurs projets contre les inégalités, contre l'homophobie et la transphobie, contre le racisme. Les plus importants sont notre partenariat avec Kazerne Dossin et notre campagne annuelle 'Football for All'". Sept pays européens, parmi lesquels la Belgique, ont dû renoncer à porter un brassard One Love au Qatar alors qu'ils en avaient pris l'initiative. La FIFA a en effet menacé les joueurs d'une sanction sportive, un carton jaune. La fédération belge s'est dite "très frustrée" par la décision, mais elle a dû se résoudre à prendre acte de celle-ci. (Belga)