Le designer belge Raf Simons met fin à sa marque éponyme

"La collection Printemps/Ete 2023 marque la conclusion d'un voyage extraordinaire long de 27 ans et la dernière saison de la marque de mode Raf Simons", a écrit le designer de 54 ans sur son compte Instagram. "Les mots me manquent pour partager à quel point je suis fier de tout ce que nous avons accompli", a-t-il poursuivi en remerciant son équipe, ses collaborateurs, "les médias et acheteurs", ses amis et sa famille ainsi que ses "fans fidèles". "Toujours incroyable, toujours source d'inspiration. merci Raf", a réagi le créateur américain Marc Jacobs en commentaire à son message. Né à Neerpelt, en Belgique, en 1968, Raf Simons a travaillé pour Jil Sander, Dior et Calvin Klein avant de devenir, depuis le printemps 2020, co-directeur créatif de la maison italienne Prada. Il avait lancé la marque portant son nom en 1995, une date qui figure sur le message annonçant lundi sa fin. Raf Simons avait reporté le dernier défilé de sa marque, prévu à Londres en septembre, à cause du décès de la reine Elizabeth II. Il l'avait finalement organisé mi-octobre dans la capitale britannique lors de la grande foire d'art Frieze. (Belga)