Le Standard de Liège prolonge le contrat de son jeune milieu de terrain Léandre Kuavita

Cette saison, l'international U19 a été titulaire à chaque match auprès des jeunes Liégeois, inscrivant 3 buts et délivrant une passe décisive en 14 matchs. Le SL16 FC connaît quelques difficultés en championnat et pointe à la 10e place du classement avec 16 points, devant Genk et Virton qui se partagent la lanterne rouge avec 9 points chacun. Le communiqué du Standard de Liège n'a pas livré plus de détails à propos du nouveau contrat de Léandre Kuavita. (Belga)